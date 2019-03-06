شكرا لقرائتكم الملعب يجبر أجيري على تغيير سيناريو استعداد الفراعنة لمواجهة النيجر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، الاكتفاء بمران وحيد فى النيجر يوم 22 مارس الجارى قبل مواجهة النيجر يوم 23 من نفس الشهر فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ( مصر 2019).

جاء ذلك بعد مناقشة أجيرى لتقرير إيهاب لهيطة مدير المنتخب حول رحلة النيجر الأخيرة، والذى أكد خلاله لهيطة أن أرضية ملعب المباراة سيء للغاية ولا توجد إمكانية لتحسين الأرضية أو علاجها بسبب ضيق الوقت قبل المباراة المرتقبة.

وتطير بعثة المنتخب إلى النيجر يوم 21 مارس الجارى بطائرة خاصة من مطار برج العرب.

كان أجيرى قد أعلن قائمة الفراعنة لمباراتىّ النيجر ونيجيريا وتضم 25 لاعبا هم فى حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، عامر عامر (الإنتاج الحربي)، أحمد الشناوي (بيراميدز)، محمد أبو جبل (سموحة).. خط الدفاع: محمود علاء (الزمالك) محمد هاني ( الأهلي )، علي جبر (بيراميدز)،علي أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالي) ، عمر جابر ( بيراميدز)، كريم حافظ ( قاسم باشا التركي )، باهر المحمدي (الإسماعيلي)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، إسلام جابر (الداخلية)، احمد أبو الفتوح (سموحة).. خط الوسط: عمرو السولية ( الأهلي )، طارق حامد ( الزمالك)، محمد النني (أرسنال الإنجليزي) محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) عمار حمدي (الاتحاد السكندري) عبد الرحمن مجدي (الاسماعيلي) .. والهجوم: أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليوناني)، صلاح محسن (الأهلي) مصطفى محمد (طلائع الجيش).