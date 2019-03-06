الأهلى يتدرب مرتين على ملعب الشهداء قبل مواجهة فيتا كلوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتدرب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مرتين على ملعب الشهداء، الذى يستضيف مواجهة فيتا كلوب المقرر إقامتها السبت المقبل، التى تأتى ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.
ويمنح الكاف الحق للفريق الضيف فى التدريب مرتين على ملعب المباراة حال كونه ملعب ترتان، وهو الأمر الذى سيفعله الأهلى قبل مواجهة بطل الكونغو.
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