الكاف يحسم مصير استاد بورسعيد من استضافة مباريات أمم أفريقيا 15 مارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مصير استاد بورسعيد من استضافة مباريات بطولة أمم أفريقيا يوم 15 مارس الجارى.
وتصل لجنة من الكاف إلى مصر يوم 10 مارس الجارى لمعاينة الملاعب المرشحة لاستضافة البطولة، على أن تحسم بعد المعاينة الملاعب الستة النهائية التى تستضيف مباريات البطولة.
كانت أنباء ترددت أمس حول إمكانية استبعاد استاد بورسعيد من استضافة مباريات البطولة، وقال محمد فضل مدير البطولة إنه لم يتم استبعاد ملعب بورسعيد من استضافة مباريات بطولة الأمم الأفريقية المقبلة 2019 حتى الآن، وإن كان قد تم إبلاغه بوجود بعض المشاكل بمدرجات الملعب وتدخل المحافظ لحلها وتشكيل لجنة من مستشارين كلية هندسة لتحديد مصيره خلال الأيام المقبلة.
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