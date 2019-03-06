شكرا لقرائتكم خبر عن سيدومير للاعبى الإسماعيلى: "ننسى اللى فات ونفتح صفحة الفوز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى اجتماعاً مع لاعبيه فى إطار التحضير لملاقاة مازيمبى الكونغولى فى المواجهة المقرر لها مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وطالب المدرب البلجيكى فى اجتماعه مع اللاعبين بنسيان الإخفاق فى الجولات الماضية، واللعب تحت شعار الفوز فى المواجهتين المتبقتين بالمسابقة.

وشدد سيدومير على ضرورة بذل كل لاعب أقصى ما لديه من أجل إعادة الفريق لمكانته المستحقة بين الكبار ومصالحة الجماهير.