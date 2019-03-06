شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن جاهزية محمد الشامى لموقعة مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد محمد الشامى صانع ألعاب الإسماعيلى وجناحه لتدريبات الفريق الجماعية بعد غياب دام أكثر من 60 يوما.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة فى العضلة الضامة وعضلات البطن خلال لقاء المقاولون العرب الذى شهد الظهور الأول للمدير الفنى للبلجكيى سيدومير يانيفسكى، وانتهى بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف يوم 2 يناير الماضى.

وبات اللاعب جاهزا للمشاركة فى مباريات الفريق اعتبارا من مواجهة مازيمبى يوم الجمعة المقبل فى خامس جولات دورى أبطال أفريقيا، وذلك حسب رؤية المدير الفنى.