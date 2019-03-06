شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اللجنة الأولمبية تصدر بيانا رسميا للرد على رئيس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر اللجنة الأولمبية المصرية، اليوم، ببيانا رسميا يتضمن موقف اللجنة ومجلسها بعد حفظ البلاغ المقدم من رئيس الزمالك ضدها، وكذلك موقف البلاغات المقدمة ضد أحمد سليمان ومصطفى عبد الخالق عضوى مجلس الزمالك السابقين والمقدمة من رئيس اللجنة الأولمبية.

واكتفت اللجنة الأولمبية بالبيان الرسمى، بعد إلغاء المؤتمر الصحفى الذى كان مقرراً عقده اليوم بمقر اللجنة.

وقالت اللجنة، فى بيان لها أمس الثلاثاء، إن قرار إلغاء المؤتمر الصحفى جاء حفاظا على وقت وسائل الإعلام المختلفة، وحرصا على وقت الجميع ونحن مقبلون على تنظيم حدث رياضى كبير يتمثل فى تنظيم بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم والاستعداد الجاد للتأهيل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.