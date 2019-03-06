قصة صور.. "ست الحسن" فى حياة نجم الزمالك حميد أحداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد ينكر دور النصف الحلو فى حياة الرجل والعكس صحيح، وذلك ينطبق جيدًا على المغربى حميد أحداد لاعب نادى الزمالك وزوجته المقيمة معه فى القاهرة لاستكمال مسيرة احترافه بالقلعة البيضاء. ونجد أن أحداد يصطحب معه زوجته فى العديد من المناسبات حتى قاما بتكوين عدد من الأصدقاء المصريين من داخل الوسط الرياضى، ويرصد ”الخليج 365” لقطات لست الحسن فى حياة أحداد بالصور التالية:

حميد أحداد و زوجته

حميد أحداد و زوجته 2

حميد أحداد و زوجته 3

حميد أحداد و زوجته 4

حميد أحداد و زوجته 5

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