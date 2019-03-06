شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول "نسر قرطاج" فى سماء التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من تونس الأرض والميلاد إلى قاهرة المعز، نسر حلق عاليًا ليضع ملعب التتش هدفه وعنوانه، على معلول أو "مستر أسيست" كما تلقبه جماهير القلعة الحمراء، الذي دخل حجز مقعد دائم في قلوب الأهلاوية دون استئذان.

أصبح الدولي التونسي من الركائز الأساسية في القلعة الحمراء، وما دمت تمتلك لاعبًا مثل علي معلول، فيمكنك أن تضع الخطة واللاعبين بعد وضع اسمه في قائمة التشكيل الأساسي، ورغم أنه لعبة جماعية إلا أن الفرديات تجبرك أحيانًا على الوقوف للتصفيق.

معلول الذي غاب عن الأهلي في بداية الموسم الجاري أدركت الجماهير الحمراء مدى قيمته عندما عاد إلى صفوف الفريق لتعود معه المتعة والعروض المميزة، شارك مع الأهلي منذ انضمامه للقلعة الحمراء في 84 مباراة، سجل 9 أهداف وصنع 27 هدفا آخر لزملائه بالفريق.

10597 هو عدد دقائق لعب معلول خلال الموسم الجاري مع الأهلي، فمع الدولي التونسي يمكنك أن تحسبها تحت عنوان" دقائق المتعة الكروية في الأداء الأحمر"، يمكن توزيعها على 19 مباراة خاضها علي معلول بعد عودته من الاصابة مع الأهلي.

وضع معلول بصمته على 14 هدفا خلال الموسم الجاري في سجل الأهداف الأحمر، حيث سجل معلول 5 أهداف وصنع 9 اخرى لزملائه بالفريق.