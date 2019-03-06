سفير مصر بالكونغو: "الشغب" لن يؤثر على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد حمدي شعبان السفير المصري لدى الكونغو الديمقراطية أنه لا توجد أي أزمة في الملعب الذي يستضيف الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا.

وأشار السفير المصري في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إلى أن أحداث الشغب التي شهدتها مباراة فيتا كلوب الأخيرة بالدوري الكونغولي لن تؤثر على مكان إقامة اللقاب.

وقال شعبان: "التلفيات التي حدثت بسبب شغب الجماهير خلال مباراة بالدوري الكونغولي لن تؤثر على المباراة، لا توجد أي أزمة في الملعب".

واختتم: "الجهات الأمنية أعلنت إغلاق الملعب في المباريات المحلية فقط ولكن في المباريات القارية سيتم فتحه أمام الجماهير بشكل طبيعي".

وكانت مباراة فيتا كلوب أمام سانت إيلوي لوبوبو قد شهدت أحداث شغب مما أدى بإدارة الملعب لإغلاقه، مع تأجيل مواجهة الفريق ضد مازيمبي.

الجدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع فيتا كلوب مساء السبت القادم في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.