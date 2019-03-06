الأهلي يفقد 3 نجوم أمام الزمالك

تأكد غياب 3 لاعبين مميزين عن تشكيلة الأهلي في مواجهة القمة أمام الزمالك 30 مارس الجاري في الدوري الممتاز.

ويغيب حمدي فتحي، لاعب الوسط، عن صفوف الأهلي بعد ثبوت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية يبعده عن الملاعب 6 أسابيع، ليلحق بالثنائي

شريف إكرامي، حارس المرمى، الذي يغيب أيضا لمدة شهر مقبل، بسبب إصابته بتمزق في عضلة السمانة.

ويغيب كريم وليد نيدفيد، لاعب الوسط، بسبب الحصول على الإنذار الثالث.