رياضة | جاريدو يتجمل: العين خسر أمام أكبر المرشحين للقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريدو يتجمل: العين خسر أمام أكبر المرشحين للقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الإسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب فريق العين الإماراتي بأداء لاعبيه رغم الخسارة بهدف نظيف أمام الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا.

وقال جاريدو في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة: "لسنا راضيين عن نتيجة المباراة على الرغم من الروح القتالية التي أظهرها لاعبونا، والفرص المحققة التي أضاعوها".

وأضاف جاريدو: "أتيحت لنا فرصة قبل صافرة النهاية كان يجب أن نترجمها إلى هدف ولكن الحظ لم يقف إلى جانبنا أمام أكبر المرشحين للفوز باللقب".

وتعرض فريق العين الإماراتي، للهزيمة من ضيفه الهلال السعودي، في مستهل مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2019، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب هزاع بن زايد، بمنافسات المجموعة الثالثة.