رياضة | ساديو ماني يسخر من صراعه مع محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساديو ماني يسخر من صراعه مع محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي مما يثار عن صراعه مع زميله محمد صلاح على حصد الجوائز الفردية.

وقال ساديو ماني بابتسامة ساخرة في حوار لمجلة وورلد سوكر: "المنافسة على الألقاب تفجر الصراع بينكما؟ أضحك على ذلك.. هل كنت تفضل أن أقول أن هناك تنافسًا؟".

وأضاف ساديو ماني: "يبدو أن وسائل الإعلام تتوقع أن يكون هناك منافسة خاصة، ولكن هذا ليس موجودًا، ويمكن أن ترى ذلك في علاقتنا داخل وخارج الملعب".

وتابع ساديو ماني: "الجميع في الفريق يقدم كل ما لديه من أجل نجاح ليفربول، فالأمر لا يتعلق بصلاح وماني فقط فنحن نمثل النادي والمدينة بأفضل ما لدينا، كما أن صلاح يحب ليفربول مثلي تمامًا، بالإضافة إلى أنه يقدم أداء رائعًا منذ قدومه للريدز".

وواصل ساديو ماني: "نحن نريد أن نتوج بالبطولات معًا في ليفربول وهذا هو اهتمامنا الأول، أما بالنسبة للجوائز الفردية فلا نفكر فيها كثيرًا رغم أنني أعرف أن كثيرين يدخلون في صراع من أجل نيلها".

وختم ساديو ماني: "إذا حدث تنافس بيننا بشأن أحد الألقاب الفردية فإننا نتعامل مع الأمر بالضحك، وإذا انتهت المنافسة بفوز أحدنا، فإننا نكون سعداء".

محمد صلاح "رابع" أغلى اللاعبين في العالم

كشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي عن قائمة اللاعبين الأعلي قيمة في السوق العالمية، وحل النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع في القائمة.

وبلغت القيمة التسويقية لـ"صلاح" 150 مليون يورو متفوقًا على بعض نجوم الكرة العالمية أبرزهم البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وجريزمان مهاجم أتليتكو مدريد وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

قائمة أغلى اللاعبين في العالم

كيليان مبابى 200 مليون يورو

نيمار جونيور 180 مليون يورو

ليونيل ميسى 160 مليون يورو

محمد صلاح 150 مليون يورو

هارى كين 150 مليون يورو

أنطوان جريزمان 150 مليون يورو

كيفين دى بروين 150 مليون يورو

إدين هازارد 150 مليون يورو

فيليب كوتينيو 140 مليون يورو

رحيم ستيرلينج 120 مليون يورو

جوارديولا يتجاهل ريال مدريد ويختار أفضل 3 أندية في العالم

تجاهل بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نادي ريال مدريد عند اختياره أفضل الأندية في العقد الأخير حسبما يرى المدرب الإسباني المخضرم والذي حقق بطولات عدة مع الأندية التي تولى مسؤوليتها الفنية.

وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة "الماركا" الإسبانية: "أفضل الأندية في العقد الأخير بالنسبة لي هي برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونيخ فهذه هي أفضل 3 أندية لأن كل موسم يفوزون ببطولة الدوري والكأس وهذا أمر بالغ الصعوبة".

يُذكر أن جوارديولا نجح في بدايته التدريبية مع برشلونة وحقق إنجازات عدة وسيطر على معظم البطولات وبعد خاض تجربة ناجحة مع بايرن ميونيخ ويدرب حالياً مانشستر سيتي الإنجليزي وحصد لقب الدوري الموسم الماضي.