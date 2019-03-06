الامارات | مفاوضات بين النصر وأرسنال لإقامة مباراة ودية

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات بين النصر وأرسنال لإقامة مباراة ودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد استاد آل مكتوم بنادي النصر لاستقبال وفداً من نادي الأرسنال الإنجليزي خلال الأيام القليلة القادمة لبحث إقامة مباراة ودية مع النصر خلال فترة توقف الدوري وبالتحديد خلال الفترة من 17-30 مارس الجاري، وأكد مصدر لـ "الإمارات اليوم"، أن المفاوضات لا زالت جارية مع الفريق الإنجليزي لبحث إقامة مباراة ودية خلال الفترة المذكورة ولكنه إلى الأن لا يوجد أي اتفاق رسمي بين الناديين لإقامة المباراة.

وكان النادي قد دخل في مفاوضات مع أندية أوروبية شهيرة من اجل إقامة مباراة ودية ومن أهمها برشلونة وليفربول الإنجليزي من أجل محاولة إقامة مباراة افتتاح رسمي للإستاد الجديد قبل بطولة كأس آسيا ولكن ضيق الوقت لم يكن في صالح العميد.