الامارات | سواريز يحتفل بسقوط ريال مدريد: لقد كنت مشجعاً لأياكس

شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يحتفل بسقوط ريال مدريد: لقد كنت مشجعاً لأياكس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل النجم الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، بتأهل فريقه السابق أياكس على حساب ريال مدريد إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا. وكتب سواريز عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "هنيئًا، دائمًا كنت مشجعًا لأياكس". وحقق الفريق الهولندي مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز بنتيجة (4/1)، على مضيفه ريال مدريد، في مباراة الإياب من الدور ثمن النهائي للمسابقة الأوروبية على ملعب "سانتياغو بيرنابيو". طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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