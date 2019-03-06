الامارات | مورينيو مستعد لإنقاذ ريال مدريد بعد فضيحة أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو مستعد لإنقاذ ريال مدريد بعد فضيحة أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، إنه ليس لديه أي مانع للعودة للعمل في ريال مدريد لو طلب منه ذلك، مشيرا إلى أن الفترة التي قضاها هناك كانت "تجربة فريدة".

وبدأ اسم مورينيو يتردد بقوة ضمن المرشحين لتدريب ريال مدريد الموسم المقبل، وهو ما دفع المدرب للرد.

وحسب وكالة الأنباء الإسبانية قال مورينيو في تصريحات لقناة (ديبورتيس كواترو): "لدي ذكرى رائعة بوجه عام. العمل في ريال مدريد تجربة فريدة ومختلفة عن كل تجاربي السابقة وكل هذه التجارب كانت عظيمة".

وأضاف المدرب "فعلنا أمورا رائعة. فزنا بالدوري بصورة فريدة وكانت لدينا أيضا لحظات سيئة. لقد ارتكبت أخطاء وتحسنت كثيرا كمدرب وشخص بعد هذه التجربة. أنا مطمئن"

وتابع مورينيو "لم أجد مشكلة في العودة لتشيلسي مجددا، ولن أجدها إن عدت لريال مدريد، بورتو أو إنتر أو أي فريق دربته".