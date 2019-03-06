الامارات | أياكس ينهي حقبة ريال مدريد بهزيمة مذلة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى آياكس أمستردام الهولندي مشوار "البطل" ريال مدريد الإسباني في مفاجأة مدوية بعد أن تغلب عليه في ملعبه سانتياغو برنابيو 4-1 في مباراة الإياب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وتأهل أياكس بطل أوروبا 4 مرات بمجموع المباراتين 5-3 إلى دور الثمانية لأول مرة منذ 2003. وكان النادي الملكي الفائز باللقب 4 مرات في المواسم الخمسة الماضية، فاز ذهابا خارج ملعبه 2-1، لكنه عجز عن استثمار هذه الأفضلية لبلوغ ربع النهائي للموسم التاسع تواليا بعد تلقيه 4 أهداف. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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