الامارات | كارفخال بعد خروج ريال مدريد: علينا أن نختفي حتى الموسم المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن كارفخال بعد خروج ريال مدريد: علينا أن نختفي حتى الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبر لاعب ريال مدريد داني كارفاخال عن أسفه لخروج "الملكي" من دوري أبطال أوروبا، قائلاً: "الموسم انتهى بالنسبة لنا". وقال كارفاخال عقب المباراة: "الأمر ليس سهلا أن تخرج من خسارتين أمام برشلونة ثم تدخل مباراة في دوري الأبطال". وأكمل "الموسم انتهى بالنسبة لنا، كلاعبين محترفين علينا أن نعود للعمل من جديد ويفترض بنا أن نختفي". طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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