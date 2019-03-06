شكرا لقرائتكم مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم 6-3-2019: سان جيرمان ضد اليونايتد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم 6-3-2019 حيث يحل مانشستر يونايتد الإنجليزى ضيفًا على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في العاشرة مساء اليوم، بملعب "حديقة الأمراء"، في "إياب" منافسات دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتبدو حظوظ باريس سان جيرمان في الوصول إلى الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2016 هي الأوفر بعدما حقق فوزًا غاليًا على مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب التي جمعتهما بملعب "أولد ترافورد"، بينما يحتاج مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة من أجل تخطي دور الـ 16.

مانشستر يونايتد يعاني قبل مواجهة باريس سان جيرمان ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم 6-3-2019



وعلى الرغم أن مانشستر يونايتد يعيش أفضل فتراته منذ اعتزال السير أليكس فيرجسون وذلك تحت قيادة المدرب المؤقت أولي جونار سولشاير إلا أن مهمة "الشياطين الحمر"، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات في تحقيق الريمونتادا لن تكون سهلة بالنظر إلى الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق في مباراة اليوم.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، في وقت سابق أن مانشستر يونايتد سيواجه باريس سان جيرمان بدون 10 من نجومه بعد إصابة 9 لاعبين بجانب غياب بول بوجبا بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء الذهاب، حيث يغيب كل من أليكسيس سانشيز، ماتيتش، لينجارد، ماتا، هيريرا، دارميان، جونز، فالنسيا ومارسيال.

في المقابل، سيكون باريس سان جيرمان متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور من أجل حجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي، ولن يخسر فريق العاصمة الفرنسية سوى باريس مرة واحدة فقط على أرضه في مباريات دور الـ16 في دوري الأبطال حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 5 لقاءات بينما جاءت الهزيمة الوحيدة أمام ريال مدريد الإسباني الموسم الماضي.

وتعقد جماهير باريس سان جيرمان آمالها على الموهبة الواعدة كيليان مبابي في تحقيق نتيجة إيجابية مباراة اليوم في ظل غياب النجم البرازيلي نيمار للإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة إدينسون كافاني رغم تعافيه من إصابة قوية على مستوى عضلة الفخذ حسبما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، وستكون الأنظار مصوبة نحو مبابي الذى سجل 14 هدفًا في دوري أبطال اوروبا، أكثر بهدفين من أي لاعب آخر تحت سن الـ21 في تاريخ البطولة.

بورتو ضد روما



مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم 6-3-2019 حيث يسعى بورتو البرتغالى لحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائى بمسابقة دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف روما الإيطالى فى العاشرة مساء اليوم بملعب "الدراجاو" فى "إياب" ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

ويحتاج بورتو لتحقيق الفوز بهدف دون مقابل للعبور إلى الدور ربع النهائى بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد خسارته بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة الذهاب التي جمعتهما بملعب "الأولمبيكو"، فى حين يكفي روما التعادل السلبي لتخطي دور الـ16.

مباراة بورتو اليوم تحمل رقم 100 لنادي روما "ذئاب العاصمة"، في تاريخ مشاركاته بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباريات الـ99 السابقة لفريق العاصمة الإيطالية بتحقيق الفوز في 36 والتعادل في 25 والخسارة في 38 لقاء.



روما وبورتو

ويتفاءل مشجعو روما بإقامة مباراة بورتو اليوم الموافق السادس من مارس، حيث سبق وأن خاض روما 4 مباريات أوروبية في يوم السادس من مارس، فاز الفريق في ثلاث مباريات على النجم الأحمر الصربي بثلاثية نظيفة عام 1963، وبهدفين دون رد على أندرلخت البلجيكي عام 1991، وبنفس النتيجة أمام ليون عام 2007، بينما الخسارة الوحيدة كانت أمام بايرن ميونخ الألماني بهدفين دون رد عام 1991، حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي.