شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يكتفى بمران وحيد فى النيجر بسبب سوء أرضية الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر خافير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، الاكتفاء بمران وحيد فى النيجر يوم 22 مارس الجارى قبل مواجهة النيجر يوم 23 من نفس الشهر فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا (مصر 2019).

جاء ذلك بعد مناقشة أجيرى لتقرير إيهاب لهيطة مدير المنتخب حول رحلة النيجر الأخيرة، والذى أكد خلاله لهيطة أن أرضية ملعب المباراة سيئة للغاية ولا توجد إمكانية لتحسين الأرضية أو علاجها بسبب ضيق الوقت قبل المباراة المرتقبة.. وتطير بعثة المنتخب إلى النيجر يوم 21 مارس الجارى بطائرة خاصة من مطار برج العرب.

كان أجيرى قد أعلن قائمة الفراعنة لمباراتىّ النيجر ونيجيريا وتضم 25 لاعبًا هم فى حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، عامر عامر (الإنتاج الحربي)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، محمد أبو جبل (سموحة).. خط الدفاع: محمود علاء (الزمالك) محمد هانى (الأهلى)، على جبر (بيراميدز)،على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالي)، عمر جابر (بيراميدز)، كريم حافظ (قاسم باشا التركى)، باهر المحمدى (الإسماعيلي)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، إسلام جابر (الداخلية)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).. خط الوسط: عمرو السولية (الأهلى)، طارق حامد (الزمالك)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزي) محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) عمار حمدى (الاتحاد السكندري) عبد الرحمن مجدى (الإسماعيلي).. والهجوم: أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليوناني)، صلاح محسن (الأهلي) مصطفى محمد (طلائع الجيش).