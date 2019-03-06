شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يدرس إعادة إسلام محارب لتشكيل الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى إعادة إسلام محارب لاعب الفريق للحسابات الفنية بعد إبعاده خلال الفترة الماضية.

وعقد سباستيان مدرب الأهلى المساعد قبل سفره للكونغو جلسة مطولة مع إسلام محارب لتحفيظه بعض الجمل التكتيكية، تهميدًا للاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل تراجع مستوى عدد من المهاجمين الذين يشاركون بشكل أساسي.

وأكد إسلام محارب جاهزيته للعودة للمشاركة سواء فى مركزه أو فى أى مركز أخر يراه الجهاز الفنى مناسب لقدراته، خاصة بعد سلسلة الإصابات التى ضربت عددًا من اللاعبين وأثرت على كفاءة بعض المراكز فى التشكيلة الحمراء.