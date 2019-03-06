شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يطلب تعديل نظام الملاعب قبل أمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت اللجنة المنظمة لبطولة أمّم أفريقيا التى تستضيفها مصر الصيف المقبل، ملاحظات من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على الملاعب التى تستضيف مباريات البطولة بداية من 21 يونيو المقبل، وطلب "كاف" تعديل نظام الملاعب قبل انطلاق البطولة.

وطلب "كاف" من اللجنة المنظمة بناء 4 غرف لتغيير الملابس بدلاً من غرفتين فقط، بجانب بناء غرفتين للحكام بدلاً من غرفة واحدة، وبناء غرفة خاصة لكشف المنشطات، على أن يتم الانتهاء منها قبل انطلاق البطولة.