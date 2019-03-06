في ليلة السقوط الكبير..البطل يودع دوري الأبطال والجماهير تطالب برحيل بيريز

كتب :أحمد أبو عقيل

قال فارس عوض المعلق الرياضي بقنوات بي ان سبوت إنه "لا يمكن الفوز طوال الوقت سقط البطل ، البطولة متاحة للجميع".

وأفاضة عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة تويتر" صورة للاعب أياكس أمستردام،تاديتش،قائلا:" الرجل الذي اسقط البطل في ليلة عظيمة لا تنسى من تاريخ أياكس".

وأضاف المعلق المعلق الرياضي بقنوات دبي سبوت علي سعيد الكعبي،:" دائما هناك نهاية للايام الجميلة، اياكس كسب ٣٠٠ مليون يورو من بيع لاعبيه في أخر ٥ سنوات ، أحيانا يكون للابتعاد عن المنافسة الاوروبية سبب وجيه" .

وودع ريال مدريد الإسباني دوري أبطال أوروبا عقب تلقي خسارة قاسٍ من أياكس الهولندي في إياب دور الـ16 من المسابقة بالخسارة على ملعبه بنتيجة (4-1) على ملعب سانتياجو برنابيو.

وبات الفريق الملكي بعد حصد لقب دوري الأبطال في المواسم الثلاثة الماضية على أعتاب الخروج خالي الوفاض من كافة البطولات، بعد الإقصاء من كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة وتضائل فرص منافسته على لقب الليجا.

طالبت جماهير ريال مدريد الإسباني، برحيل رئيس النادي فلورنتينو بيريز، بعد الخسارة المدوية التى لحقت بالفريق مساء الثلاثاء على يد أياكس أمستردام الهولندي .

وعنونت صحيفة ماركا المقربة من النادى الملكى صدر صفحتها الأولى :" هنا مدريد.. أنهم يتشبثون بدورى أبطال أوروبا بعد ثلاث هزائم متتالية فى ملعبهم، وحامل اللقب فى حالة طوارئ لإنقاذ موسم شاق ومدرب أياكس يؤكد: بدون راموس هم ينذفون".

وقالت صحيفة ""آس" المدريدية: هناك رصاصة مدفع.. مدريد ستكون أو لا تكون بدون سيرجيو راموس فى الدفاع.

أما صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية فقالت: "الهاوية البيضاء.. عشية مباراة حاسمة التوتر يزيد من وكيل مودريتش ومورينيو وبيل".