تعرف على مواعيد مباريات اليوم "أربعاء الأبطال" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراتين قويتين بدوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز هذه المباريات والقنوات الناقلة: دوري أبطال أوروبا 10:00 - بورتو VS روما ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD 10:00 ـ باريس سان جيرمان VS مانشستر يونايتد ـ القناة الناقلة:بى أن سبورت 1 HD

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