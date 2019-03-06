رياضة | مانشستر يونايتد "المنقوص" يحلم بريمونتادا تاريخية أمام باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد "المنقوص" يحلم بريمونتادا تاريخية أمام باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي في الساعة العاشرة مساء اليوم نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفاز باريس سان جيرمان خارج أرضه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين لذلك يبقى هو الأقرب للتأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

فيما يأمل سولسكاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد في تحقيق ريمونتادا تاريخية في ملعب حديقة الأمراء بالفوز بفارق 3 أهداف للتأهل.

ويغيب عن مانشستر يونايتد نجمه بول بوجبا بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء الذهابإلى جانب أليكسيس سانشيز وماتيتش ولينجارد وماتا وهيريرا ودارميان وجونز وفالنسيا ومارسيال.

بأمر ميسي.. تشافي هيرنانديز مدربا لبرشلونة

استعان نادي برشلونة الإسباني بنجومه ليونيل ميسي ولويس سواريز وجيرارد بيكيه لاختيار مدرب الفريق الجديد خلفًا لإرنستو فالفيردي.

وكشف موقع دون بالون الإسباني عن أن ميسي ورفاقه استقروا على أن يكون تشافي هيرنانديز خليفة فالفيردي لأنه يمتلك شخصية خاصة به ولديه علاقة قوية بجميع اللاعبين باعتباره كان أحد أهم أساطير برشلونة.

وجدد نادي برشلونة الثقة في إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني، ليصبح قائداً له حتى عام 2021 لكن هناك نية للإطاحة به.

بيب جوارديولا يحتفل بالكلاسيكو

احتفل الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بفوز برشلونة على ريال مدريد في الكلاسيكو الأخير.

وكان برشلونة تفوق على ريال مدريد بنتيجة 1-0، السبت الماضي، على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الـ26 من الليجا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن جوارديولا احتفل بنتيجة الكلاسيكو عبر الذهاب مع عائلته لتناول العشاء في المطعم الخاص به.

كما جاء الاحتفال مضاعفًا للمدرب الإسباني، حيث أن فريقه في نفس اليوم تغلب على بورنموث بنتيجة 1-0، واحتل صدارة الترتيب في الدوري الإنجليزي.

مورينيو: الفوز بالدوري أهم من التتويج بأبطال أوروبا

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن الفوز بالدوري المحلي أهم من لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال جوزيه مورينيو في تصريحات تليفزيونية مع بي إن سبورتس: "الدوري أنت تحتاج لأن تكون قوياً مُنذ أغسطس حتى مايو خلال 38 مباراة وهذا شيء صعب على عكس الأبطال التي تُلعب على جزيئات صغيرة".

وأضاف مورينيو: "أنان كمُدرب أُفضّل الفوز بلقب الدوري على دوري أبطال أوروبا".

ريال مدريد يحطم أسطورة سانتياجو برنابيو

تعرض نادي ريال مدريد الإسباني أسوأ سجل له على ملعبه سانتياجو برنابيو هذا الموسم إذ فاز في 6 مباريات في الموسم الجاري، 4 منها في الدوري الإسباني وهو الوضع الذي لم يحدث منذ 19 عاماً خاصة أنه خسر 13 مباراة.

وخسر ريال مدريد 3 مرات متتالية على البرنابيو في لحظة حاسمة بالموسم وكانت أمام جيرونا وبرشلونة (الأخير في الكأس والليجا)، بشكل أبعد النادي الملكي عن حلم التتويج بالليجا بخلاف تعرضه للإقصاء من كأس الملك.

ولم يسبق وخرج ريال مدريد مهزوماً من على ملعبه لثلاث مباريات متتالية في كل البطولات منذ 15 عاماً وتعرض الريال لثمان هزائم في 26 جولة بالليجا ليقترب من 10 هزائم الذي أنهى به موسم 2008-2009، بل إن 6 من هذه الهزائم كانت على ملعب البرنابيو، وهي المسألة التي لم تحدث منذ موسم 1999-2000 وحينها خسر ريال مدريد في ثماني جولات بالليجا، ست منها على ملعب البرنابيو.

ريال مدريد يطيح بمدربه

استقر نادي ريال مدريد على الإطاحة بمدربه سانتياجو سولاري بعد خسارة مباراتي الكلاسيكو أمام برشلونة في كأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن جماهير ريال مدريد حملت أسباب هزيمتي الفريق أمام برشلونة للعديد من الأسماء داخل تشكيلة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري، الذي لم يسلم هو الآخر من الانتقادات ولن يستمر في النادي الملكي.

وتضمن تقرير الصحيفة الرياضية الإسبانية أسماء توني كروس وجاريث بيل وكاسيميرو وكريم بنزيما لعدم الظهور بالمستوى المأمول في الكلاسيكو أمام برشلونة.

كيف استعان برشلونة بـ"نيمار" لقهر باريس سان جيرمان

نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة انتقال فرينكي دي يونج بصعوبة بالغة بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بعض من تفاصيل صفقة انضمام الدولي الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة بعد تأكيدها على استعانة البارسا بعدة أسلحة، من أجل حسم الصفقة متفوقاً على سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي برشلونة قد كشفت لفرينكي دي يونج عن رسائل شخصية عبر "الواتساب"، استلمها مدراء النادي من نيمار، يطلب فيها العودة من جديد إلى برشلونة نادماً على خطوة رحيله إلى باريس.

واستطاع نادي برشلونة أن يحصل على توقيع الشاب دي يونج ويهزم بذلك باريس سان جيرمان في صراع الميركاتو الشتوي الحالي.

ويشعر نيمار بندم شديد بعد انتقاله إلى باريس وابتعاده عن الأضواء، واللعب بجوار كيليان مبابي الذي يتصارع على ضمه الأندية الأوروبية الكبرى من بينهم برشلونة وريال مدريد.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن دي يونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.