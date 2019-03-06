رياضة | صحيفة تفجر مفاجأة عن صفقة كبيرة لبرشلونة لم تكتمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة تفجر مفاجأة عن صفقة كبيرة لبرشلونة لم تكتمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أمس الثلاثاء، أن نادي برشلونة الإسباني كان قريباً من حسم التعاقد مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش من إينتراخت فرانكفورت الألماني.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن المهاجم الغاني كيفين برينس بواتينج لم يكن ضمن خيارات نادي برشلونة لقيادة خط الهجوم خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وأكدت التقارير أن نادي برشلونة قد وصل لاتفاق مع وكلاء أعمال لوكا يوفيتش للتعاقد مع المهاجم الصربي في يناير الماضي، ولكن لم يقدم أي عروض رسمية على طاولة النادي الألماني.

وحسمت إدارة نادي برشلونة مسألة التعاقد مع الغاني كيفين برينس بواتينج قادماً من صفوف ساسولو الإيطالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.