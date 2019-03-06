رياضة | ننشر حصاد 140 مباراة وهدّافي القسم الثاني بالصعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر حصاد 140 مباراة وهدّافي القسم الثاني بالصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت 20 جولة بمنافسات مباريات مجموعة الأولى ( مجموعة الصعيد ) بدوري القسم الثاني، ويحتفظ أسوان بصدارة جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن منافسه بنى سويف الرياضى و 12 نقطة عن تليفونات بنى سويف صاحب المركز الثالث، وذلك قبل إنطلاق الجولة الـ 21.

ويرصد "الخليج 365 الرياضى" أهم أرقام الـ 20 جولة الماضية وذلك قبل انتهاء المسابقة ب 6 جولات فقط .

- أقيمت حتى الآن عدد 140 مباراة وشهدت إحراز 345 منهم 244 هدف بمباريات الدور الاول .

- أسوان بات صاحب الرقم المميز فى أكثر المباريات تحقيقاً للفوز وذلك بعدد 14 مباراة، يليه كلا من بنى سويف الذي حقق الفوز في 10 مباريات والتليفونات صاحب الـ 9 إنتصارات.

- حقق الثنائى مركز شباب ناصر ملوى والوليدية 3 انتصارات فقط منذ بداية الموسم الحالي.

- بات الوليدية صاحب الرقم المميز فى عدد الخسارة بعدما تلقى 16 هزيمة، حتى الآن، يليه مركز شباب ملوى بعدد 12 خيسارة.

- يتساوى الثنائى أسوان وبنى سويف فى تلقيهم هزيمة وحيدة على مدار 20 جولة، حيث خسر أسوان من التحرير بثنائية نظيفة، بالجولة الـ 19 يما تلقى بنى سويف الخسارة من أسوان في الجولة الثانية، للدور الثاني.

- يملك سوهاج أقوى خط دفاع حيث تلقت شباكة 14 هدف، فيما يحتل اسوان المركز الاول بأقوى خط هجوم بعدما سجل 39 هدف .

- يملك الوليدية أضعف خط دفاع بالمجموعة وذلك بعد أن تلقت شباكة 46 هدف.

- على صعيد التعادل بالمباريات خلال 20 جولة ماضية، يحتل سوهاج المركز الاول برصيد 10 تعادلات، يليه بني سويف، والتعدين، والفيوم، إذ تعادل كل منهم في 9 جولات، بينما تعادل الوليدية خلال مباراة وحيدة .

المدربين :

جاءت أندية اسوان وبنى سويف وسوهاج وتحرير أسوان بصدارة الاندية التى لم يصب الاجهزة الفنية بها رياح التغيير على صعيد منصب المدير الفنى وذلك بعد احتفاظ تلك الاندية بمدربيها على الترتيب ( مجدى عبد العطى - محمد يوسف - عصام مرعى - محمد عبد الله ).

فيما بات النصر للتعدين أكثر الاندية تغييرا للمدربين وذلك بعد أن رحل عنه كلا من حمادة رسلان وعطيه صابر وأشرف فيلكس وأحمد سالم .

فيما تمثلت فى قائمة الهدافين بالمجموعة الاولى :

1- بدارا سيلا.. أسوان (16 هدف)

2- كريم أشرف.. بني سويف (11 هدف)

3- ابراهيم جلال.. المنيا (10 أهداف)

4- حسن طارق.. أسوان (9 أهداف)

5- محمد أسامة.. الإعلاميين (8 أهداف)

6- محمد سماره.. المنيا ونادي مصر (7 أهداف)

7- أحمد عصام.. المنيا (7 أهداف)

8- فرعل باللو.. طهطا (7 أهداف)

9- مراد صبري.. الوليدية سابقا (6 أهداف)

10- محمد ذكي.. الإعلاميين (6 أهداف)

11- محمد صادق.. بني سويف (6 أهداف)

12- معتز محروس.. بني سويف (6 أهداف)

13- أحمد سقراط.. التليفونات (5 أهداف)

14- أحمد حسني.. الألومنيوم (5 أهداف)

15- باتريك عاموري.. الألومنيوم (5 أهداف)

16 - حسام منصور.. ديروط (5 أهداف)

17- أحمد عبد الرازق.. التحرير (5 أهداف).

18- حسام حسن .. سوهاج والمنيا (5 أهداف)

19- ناصر محمد .. الألومنيوم (4 أهداف)

20- اسلام محمد .. طهطا (4 أهداف)

21- اسلام عبد الراضي .. ديروط (4 أهداف)

22- أحمد عبد الباقي .. الفيوم (4 أهداف)

23- عبد الرحمن عبد الفتاح .. التحرير (4 أهداف)

24- وائل عبد الفتاخ .. الإعلاميين وبوتو (4 أهداف)

25- هيثم الفيل .. أسوان (3 أهداف)

26- أحمد صبري .. أسوان (3 أهداف)

27- نشأت مسعد .. الإعلاميين (3 أهداف)

28- محمد أبو العلا .. التليفونات (3 أهداف)

29- أغاسون ميلاد .. الألومنيوم (3 أهداف)

30- مصطفى سماره .. سوهاج (3 أهداف)

31- حافظ يحيى .. التعدين (3 أهداف)

32- بدوي ناصر .. طهطا (3 أهداف)

33- خالد محمد .. ديروط (3 أهداف)

34- محمود عرفات .. الفيوم سابقاً (3 أهداف)

35- محمود مرجان .. التحرير (3 أهداف)

36- هيثم فتحي .. ناصر ملوي (3 أهداف)