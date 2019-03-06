رياضة | نجم ريال مدريد يدرس الرحيل في الصيف القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يدرس الرحيل في الصيف القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يريد الوسط الألماني توني كروس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، مغادرة صفوف الفريق الملكي خلال الموسم المقبل، وذلك بعد سنوات من التألق بقميص الميرينجي.

وقالت صحيفة "الصن" الانجليزية إن نادي مانشستر يونايتد يعتبر من أشد المهتمين بالتعاقد مع توني كروس قبل الانتقال لريال مدريد في موسم 2014.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن توني كروس كان قريباً من الانضمام لصفوف مانشستر يونايتد وقتما كان ديفيد مويس يدرب الشياطين لكن بعد رحيله ومجئ فان خال رفض اتمام الصفقة.

ويعيش نادي ريال مدريد لحظات صعبة بقيادة سولاري خصوصاً بعد الخسارة من برشلونة غريمه التقليدي في مناسبتين مختلفتين في أيام قليلة ببطولتي الدوري وكأس الملك.