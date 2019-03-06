رياضة | ترتيب الدوري المصري.. صراع الصدارة يشتعل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري.. صراع الصدارة يشتعل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من عبور بتروجيت بأربعة أهداف دون مقابل مساء أول أمس الإثنين في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل رباعية المارد الأحمر في شباك الفريق البترولي كلاً من؛ جونيور آجايي ومروان محسن والأنجولي جيرالدو وكرؤم نيدفيد.

وفيما يلي نرصد لكم ترتيب الدوري المصري:

1- الزمالك: 52 نقطة

2- الأهلي: 51 نقطة

3- بيراميدز: 48 نقطة

4- المصري: 38 نقطة

5- مصر المقاصة: 38 نقطة

6- المقاولون: 34 نقطة

7- الانتاج الحربي: 31 نقطة

8- الجونة: 29 نقطة

9- الإسماعيلي: 28 نقطة

10- طلائع الجيش: 27 نقطة

11- حرس الحدود: 27 نقطة

12- وادي دجلة: 26 نقطة

13- بتروجيت: 25 نقطة

14- الاتحاد السكندري: 25 نقطة

15- سموحة: 25 نقطة

16- الداخلية: 23 نقطة

17- النجوم: 22 نقطة

18- إنبي: 21 نقطة