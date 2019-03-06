اونلاين | باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد (بث مباشر) 6-3-2019 في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة لايف

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باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد (بث مباشر) 6-3-2019 في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة لايف

مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء، ستكون مناسبة هامة للغاية للاعبي المدرب توماس توخيل لتأكيد تفوقهم ذهاباً 2-0 في أولد ترافورد مسرح أحلام الشياطين الحمر التاريخي.

باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد (بث مباشر) 6-3-2019 في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة لايف

في المقابل سحاول لاعبو المدرب سولساير ألا تمر موقعة باريس دون أن يكون لديهم ردة فعل لا سيما أنهم من أكثر الفرق تطوراً في أوروبا في الفترة الأخيرة، أداء ذكرنا بالأيام الخوالي ليونايتد .

باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد (بث مباشر) 6-3-2019 في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة لايف

مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان متاحة في بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD1 يوم الأربعاء ابتداءً من الساعة 23:00 بتوقيت مكّة المكرمة بتعليق الزميل حفيظ دراجي على القناة الصوتية 1 والزميل علي محمد علي على القناة الصونية 2.

باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد (بث مباشر) 6-3-2019 في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة لايف

كما يمكنكم متابعة المباراة عبر الانترنت بواسطة خدمة conect

باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد (بث مباشر) 6-3-2019 في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة لايف

وستكون مباراة الفريقين مشتعلة نظراً للخسارة التي تلقاها مانشستر يومايتد في مباراة الذهاب على ملعب أولد ترافورد بثنائية نظيفة في ليلة تألق أنخيل دي ماريات الذي استفز جمهور الشياطين كروياً بإمتياز.

باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد (بث مباشر) 6-3-2019 في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة لايف

ويأمل نادي مانشستر يونايتد في عمل "ريمونتادا" تاريخية أمام أقوى خط هجوم في أوروبا مكون من "مبابي وكافاني ودي ماريا"، وسيكون سولشاير على موعد مع تحدٍ جديد.

باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد (بث مباشر) 6-3-2019 في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة لايف

وستكون مباراة مانشستر يونايتد مع باريس سان جيرمان مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HC بتعليق علي محمد علي وهناك قنوات مجانية أخرى ستذيع اللقاء مثل؛ BT Sport 2 HD بجانب قناة RMC Sport 1 HD.