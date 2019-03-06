رياضة | بعثة الأهلي تتجه إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الأهلي تتجه إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادرت مطار القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متجهة إلى الكونغو، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة. وذلك لملاقاة نادي فيتا كلوب الكونغولي، ضمن فاعليات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدور مجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وتضم البعثة كلا من مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، ومحمد يوسف، المدرب العام، وسباستيان المدرب المساعد، وسامي قمصان، المدرب، وأليخاندرو، مدرب الأحمال، وطارق سليمان، مدرب حراس المرمى.

وكان الجهاز الفني قد اختار قائمة تضم 21 لاعبا للمباراة على النحو التالي:

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محمد الشناوي، وعلي لطفي؛ ومحمد هاني، وأحمد فتحي، وياسر إبراهيم، وسعد سمير، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف؛ وعلي معلول، ومحمود وحيد، وإسلام محارب، وعمرو السولية، وهشام محمد، وكريم نيدفيد، وناصر ماهر، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وأحمد حمودي؛ وأجاي، ووليد أزارو، ومروان محسن.

وكان قد سبق البعثة كلٌ من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري. وذلك للاطمئنان على ظروف الإقامة وملاعب التدريب وتأمين البعثة، وغيرها من الأمور التنسيقية وتذليل العقبات للفريق من أجل العودة بنتيجة إيجابية، والتأهل إلى دور ربع نهائي البطولة.

يذكر أن الأهلي يحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة قبل الأخيرة في منافسات دور المجموعات.