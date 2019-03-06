شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد خلص مع «زياد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

علمت مصادر "الخليج 365" أن الإدارة الاتحادية برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر توصلت لاتفاق نهائي من أجل تجديد عقد المدافع زياد الصحفي. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تجديد الصحفي مع النادي خلال الأيام القليلة القادمة. وكان اللاعب دخل الفترة الحرة نهاية العام الميلادي 2018، وتلقى عروضا عدة من أندية محلية ترغب في الظفر بخدماته، لكن رغبة الصحفي وحرص إدارة العميد حسما الاتفاق على التجديد مع النادي.

من جانب آخر، أكدت المصادر ذاتها أن مهاجم فريق الاتحاد عبدالعزيز العرياني دخل الفترة الحرة في مطلع شهر يناير الماضي، التي يحق له من خلالها الانتقال لأي ناد، لكن اللاعب وضع الأولوية لناديه رغم العروض الأخرى التي وصلت لوكيل أعماله أحمد المزيني، وتبقى على نهاية عقده الاحترافي مع العميد 4 أشهر.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن المفاوضات بين الإدارة الاتحادية والعرياني بدأت منذ دخوله فترة الأشهر الـ6، وما زالت مستمرة بين الطرفين من أجل التوصل لاتفاق نهائي بشأن بنود العقد الجديد بما يتناسب مع مطالب اللاعب التي حددها للإدارة الاتحادية، وستتضح الصورة كاملة في عضون الأيام القادمة.