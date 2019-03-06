ناظر يكافئ اللاعبين ويطالب بنقاط الفيحاء

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) تصرف إدارة نادي الاتحاد برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر مكافأة الفوز على فريق الريان القطري بنتيجة 1/5، في أولى المباريات ضمن دوري أبطال آسيا، بواقع 20 ألف ريال لكل لاعب. ويهدف الرئيس الاتحادي لتحفيز اللاعبين لمواصلة الانتصارات قاريا، ومحليا في الموسم الحالي، مطالبا لاعبيه بمضاعفة الجهود والعمل على تحقيق الفوز على فريق الفيحاء بعد غد (الجمعة) في الدوري، وإسعاد الجماهير الاتحادية الوفية التي تقف خلف الفريق في أي زمان ومكان، مبديا ثقته في اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية لتقديم العمل الذي يسهم في استقرار الفريق فيما تبقى من مباريات الموسم الحالي على الصعيدين المحلي والقاري.

تصرف إدارة نادي الاتحاد برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر مكافأة الفوز على فريق الريان القطري بنتيجة 1/5، في أولى المباريات ضمن دوري أبطال آسيا، بواقع 20 ألف ريال لكل لاعب. ويهدف الرئيس الاتحادي لتحفيز اللاعبين لمواصلة الانتصارات قاريا، ومحليا في الموسم الحالي، مطالبا لاعبيه بمضاعفة الجهود والعمل على تحقيق الفوز على فريق الفيحاء بعد غد (الجمعة) في الدوري، وإسعاد الجماهير الاتحادية الوفية التي تقف خلف الفريق في أي زمان ومكان، مبديا ثقته في اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية لتقديم العمل الذي يسهم في استقرار الفريق فيما تبقى من مباريات الموسم الحالي على الصعيدين المحلي والقاري.

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