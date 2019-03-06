«الزلزال» في «الجوهرة»

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) يبدأ المهاجم ناصر الشمراني مشواره مع الفريق الاتحادي بدءا من مواجهة الفيحاء يوم الجمعة القادم، إذ تم قيد الشمراني في كشوفات العميد كلاعب «هاو» وذلك بعد مضي 30 يوما، وبذلك سيستهل «الزلزال» محطته الاحترافية بمواجهة الفيحاء في حضرة جماهير العميد التي تغنى بها الشمراني كثيرا في أوقات سابقة، وحاليا يسعى لتحقيق ذلك بإسعادها في حال مشاركته في لقاء الفيحاء، والسعي لهز الشباك والمساهمة مع زملائه في تحقيق الانتصارات وحصد النقاط في الدوري الموسم الحالي.

يبدأ المهاجم ناصر الشمراني مشواره مع الفريق الاتحادي بدءا من مواجهة الفيحاء يوم الجمعة القادم، إذ تم قيد الشمراني في كشوفات العميد كلاعب «هاو» وذلك بعد مضي 30 يوما، وبذلك سيستهل «الزلزال» محطته الاحترافية بمواجهة الفيحاء في حضرة جماهير العميد التي تغنى بها الشمراني كثيرا في أوقات سابقة، وحاليا يسعى لتحقيق ذلك بإسعادها في حال مشاركته في لقاء الفيحاء، والسعي لهز الشباك والمساهمة مع زملائه في تحقيق الانتصارات وحصد النقاط في الدوري الموسم الحالي.

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