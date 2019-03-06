الإصابات تضرب خطوط «الفرسان»

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) ضربت حمى الإصابات جميع خطوط الفريق الوحداوي، وأوقعت المدير الفني ميدو في حرج كبير قبل موقعة الهلال الجمعة القادم في الرياض، ضمن دوري الأمير ضربت حمى الإصابات جميع خطوط الفريق الوحداوي، وأوقعت المدير الفني ميدو في حرج كبير قبل موقعة الهلال الجمعة القادم في الرياض، ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان ، إذ تعاني عيادة النادي من تخمة في عدد المصابين مع تفاوت الإصابات، وتأكد عدم مشاركة أبرز العناصر أمام الهلال وهم الحارس الدولي محمد عواد والفنزويلي أوتيرو المهاجم الكنغولي كاسنجو والمهاجم أحمد عبده، فيما تظل مشاركة كل من عبدالله الزوري وفيصل درويش وساري عمرو وانسلموا مورايس وقاليرمي غامضة، إذ سيصدر تقرير مفصل عن حالة كل لاعب يحدد مشاركته من عدمها وتحديد فترة العلاج. وعلمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة أن هناك توجها لدى الجهاز الفني والإداري لضم أبرز العناصر في درجة الشباب أمثال حيدر الجيزاني وباسل المطيري ونواف هوساوي وعبدالله البار.



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