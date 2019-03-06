شكرا لقرائتكم خبر عن الشطرنج: بطولة حائل الدولية بجوائز 40 ألف دولار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

واصل الاتحاد السعودي للشطرنج استعداداته لتنظيم بطولة حائل الدولية للشطرنج (للرجال والسيدات) في نسختها الأولى برعاية أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، وبالتعاون مع غرفة حائل التجارية خلال الفترة من 14- 19مارس 2019 في فندق ميلنيوم.

وتشهد الفترة الحالية تسجيل عدد كبير من اللاعبين واللاعبات الراغبين المشاركة في البطولة والمنافسة على جوائزها المالية القيمة، التي تصل قيمتها إلى 40000 دولار، موزعة على أول 12 فائزاً في البطولة، وجوائز لأفضل لاعب سعودي ولاعبة سعودية في البطولة، وكذلك جوائز لأفضل لاعب سعودي ولاعبة سعودية تحت 16 سنة.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج رامي بن موسى الطاسان أن العمل على قدم وساق نحو استضافة متميزة لهذا المحفل العالمي، لاسيما أن هناك أسماء عالمية كبيرة من اللاعبين أبدوا رغبتهم المشاركة في البطولة لذلك فالعمل وبالتنسيق ما بين اتحاد الشطرنج والغرفة التجارية بحائل يسير وفق ما رتب له أخيرا، وستكون هناك منافسة قوية على جوائز البطولة، إضافة إلى أن غرفة حائل تعمل على عمل يوم سياحي مميز لضيوف البطولة للتعريف بالمنطقة.