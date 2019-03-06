نجوم 2030 يبدعون في «سبورتي» العالمية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) اختتمت أخيراً بطولة سبورتي العالمية بدولة الكويت الشقيقة لمواليد 2006 لكرة القدم، وشارك من المملكة العربية

اختتمت أخيراً بطولة سبورتي العالمية بدولة الكويت الشقيقة لمواليد 2006 لكرة القدم، وشارك من المملكة العربية السعودية أكاديمية نجوم 2030 الذي سبق أن حقق بطولة المهرجان الخليجي الرابع ببطولة البحرين. وكانت مشاركة الفريق مميزة وحقق فيها المركز الثالث بعد أن تصدر مجموعته بشباك نظيفة، وأقصى نادي الكويت الكويتي في دور الثمانية وتأهل إلى دور الأربعة، إذ التقى نادي الفتح السعودي وودع البطولة بالمركز الثالث والميداليات البرونزية،

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