شكرا لقرائتكم الزمالك يحدد موعد تجديد تعاقد جروس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، تأجيل مناقشة مقترح تمديد عقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للأبيض، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وذلك بسبب ارتباط الفريق بمباراتى حسم المصير فى الكونفدرالية، أمام جورماهيا الكينى ونصر حسين داى الجزائرى، المقرر إقامتهما 10 و17 مارس الجارى، فى الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات بالكونفدرالية، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 5 نقاط، خلف المتصدر نصر حسين داى برصيد 7 نقاط ويليه جورماهيا الكينى صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط، فيما يأتى بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

فضل مجلس الزمالك مناقشة مقترح تمديد عقد جروس، المطروح داخل أروقة القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، وذلك لحين الانتهاء من مباراتى حسم المصير فى الكونفدرالية، على أن يتم مناقشة المقترح وتفعيله من عدمه بعد تلك المباراتين، كان جروس قد تولى القيادة الفنية للفريق الأبيض، منذ بداية الموسم الجارى، فى عقد ينتهى بنهاية الموسم الجارى.