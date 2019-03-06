شكرا لقرائتكم دجلة يتمسك بـ تاكيس 3 سنوات ويعمم طريقته داخل النادى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مسئولو نادي وادى دجلة، برئاسة المهندس ماجد سامى، خط مفاوضات مع اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق الكروى الأول بدجلة، من أجل تجديد تعاقده لمدة 3 سنوات مقبلة، خاصة بعدما نجحت طريقة الخواجة اليونانى مع الفريق الدجلاوى، وساهمت فى تقديم أداء مميز، مع تحسن النتائج فى المرحلة الحالية بشكل تدريجى.

ويسعى مسئولو نادى وادى دجلة لتجديد عقد اليونانى تاكيس جونيس لمدة 3 سنوات مقبلة، لجنى ثمار المرحلة الحالية والتى بذل خلالها مجهود كبير من أجل تحسين أداء الفريق الدجلاوى، خاصة وإنه اعتمد على خطة بناء الهجمة بداية من حارس المرمى والتى يؤديها محمد عبد المنصب على الوجه الأكمل، ورغم تعرض الخواجة اليونانى لانتقادات لاذعة بسبب تلك الطريقة إلا إنه تمسك بها حتى أصبح الفريق يُجيدها ويقدم أفضل أداء فى الدورى المصرى حتى الأن.

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دجلة يحتل المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة، بعدما حقق الفوز على إنبى بنتيجة 2/1 فى المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 25 بالدورى.

فى السياق ذاته، استقر مسئولو نادى دجلة، على تطبيق نفس طريقة لعب الخواجة اليونانى بجميع قطاعات الناشئين، من أجل تأهيل اللاعبين على تلك الخطة وإتقانها، لخدمة الفريق الأول فى حالة تصعيد أى لاعب من الناشئين، ويصبح نادي دجلة من أبرز الأندية التى تطبق الفكر الأوروبي سواء فى الفريق الأول أو قطاعات الكرة المختلفة.