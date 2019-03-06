شكرا لقرائتكم أخبار الدورى المصرى يوم 6-3-2019 الأهلى يطير الى الكونغو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت أخبار الدورى المصرى يوم 6-3-2019 أحداثا هامة كان على رأسها الدعوة التى أطلقها المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لتحسين العلاقات مع نظيره بالأهلى فى واحدة من أهم مفاجآت الكرة المصرية السعيدة للجماهير وسط حالة من التناحر انتابت الشارع خلال الفترة الماضية، بالاضافة الى عودة كهربا الى التدريبات الجماعية لناديه وسفر بعثة الأحمر الى الكونغو.

وجاءت أهم أخبار الدورى المصرى يوم 6-3-2019 كالتالى..

قال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك انه مُستعد لزيارة مقر النادي الاهلي في اي وقت في سبيل تهدئة الأجواء، مؤكداً على ضرورة أن يتكاتف الجميع من أجل العودة للأجواء الطبيعية وشدد على إنه كان يتمنى تواجد ممثل من الاهلي في مؤتمر نبذ التعصب.

وتنظم رابطة النقاد الرياضيين حالياً بالتعاون مع جمعية اللاعبين المحترفين، مؤتمر "نبذ التعصب والفتن"، الذي يقام بأحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم، ومكرم محمد أحمد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، وحسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين.

تابع مرتضى منصور: عندما سألوني من افضل لاعب كرة في مصر اجبت .. محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، مُتمنياً عودة الهدوء والاستقرار والتهدئة بين الاهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة حتى لا تحدث فتنة كروية.

وقال رئيس نادي الزمالك أنه حضر مؤتمر نبذ التعصب بدعوة من مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ، وعلق رئيس الزمالك على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الأهلي : كيف يتم نبذ التعصب بعد تصريحات مدير الكرة بالأهلي ، وهجومه على الزمالك أمس.

وأشار الى أن الزمالك قام بإذاعة مباراة الاهلي والترجي في نهائي أفريقيا النسخة الماضية لتدعيم الأهلي.

ويهدف المؤتمر لتوجيه رسالة إيجابية من خلال لم الشمل والبحث عن حلول جذرية لنبذ التعصب والوقوف في وجهه، بالإضافة لضرورة استغلال دور رابطة النقاد الرياضيين وجمعية اللاعبين المحترفين، من أجل مواجهة التعصب الملحوظ الذي زاد بين الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها، وهو ما يفرض هذا التحرك الإيجابي في توقيت تستعد فيه الدولة المصرية لاستقبال حدث كبير مثل كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم وتوحيد الصفوف لنبذ التعصب بين الجماهير.

ويدعو المؤتمر إلى تكاتف الجميع للإصلاح، ومخاطبة جماهير كرة القدم من أجل لم الشمل وتوحيد الصفوف ونبذ التعصب.

وواصلت أخبار الرياضة يوم 6-3-2019 عندما غادر صلاح محسن، لاعب الأهلي، مران الفريق الذى اقيم على ملعب التتش للإصابة .

وتوجه الأهلى فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب التي تقام يوم 9 مارس الجاري في دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وخاض صلاح تدريبات بدنية وتدريبات الكرة، قبل أن يتعرض للأصابة التى أجبره على مُغادرة المران برفقة الدكتور خالد محمود طبيب الفريق.

ويعانى الأهلي من لعنة الإصابات التى طاردت الفريق مؤخراً حيث إنضم الثلاثى شريف إكرامى وعمرو السولية وحمدى فتحى لقائمة المُصابين بالفريق.

وفاز الأهلي على بتروجت أمس الأول برباعية نظيفة في الجولة الـ26 للدورى الممتاز.

وأعلن الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى خلال أخبار النادى الأهلى يوم 6-3-2019 ، قائمة الفريق المسافرة إلى الكونغو فجر اليوم، استعدادا لمواجهة فريق فيتا كلوب، المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة أفريقيا .

Advertisements

وتضم القائمة 21 لاعبا وهم: محمد الشناوى وعلى لطفى ومحمد هانى وأحمد فتحى وياسر إبراهيم وسعد سمير ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعلى معلول ومحمود وحيد وإسلام محارب وعمرو السولية وهشام محمد وكريم نيدفيد وناصر ماهر وحسين الشحات وأجايى ووليد أزارو ومروان محسن ورمضان صبحى وأحمد حمودى.

بكى شادى محمد لاعب الأهلى السابق أثناء حواره مع الخليج 365 عن القلعة الحمراء بعد نجاح محمود الخطيب.

وقال مدافع الأهلى: "خوفت ادخل النادى بعد فوز محمود الخطيب برئاسة النادى خلفا لمحمود طاهر.

قررت اللجنة الأولمبية المصرية إلغاء المؤتمر الصحفى الذي كان مقرراً عقده اليوم بمقر اللجنة، والاكتفاء ببيان رسمي يتضمن موقف اللجنة ومجلسها بعد حفظ البلاغ المقدم من المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك ضدها، وكذلك موقف البلاغات المقدمة ضد أحمد سليمان ومصطفى عبد الخالق عضوى مجلس الزمالك السابقين والمقدمة من رئيس اللجنة الأولمبية.

وقالت اللجنة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إن قرار إلغاء المؤتمر الصحفي جاء حفاظا على وقت وسائل الإعلام المختلفة، وحرصا على وقت الجميع ونحن مقبلون على تنظيم حدث رياضي كبير يتمثل فى تنظيم بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم والاستعداد الجاد للتأهيل لدورة الألعاب الاولمبية بطوكيو 2020.

وتصدر اللجنة بيانها الرسمي اليوم للكشف عن نتيجة التحقيقات التي جرت عن في هذه القضية

يجهز مسئولو نادى الزمالك، سيناريو بديل فى حالة رفض الأمن، نقل مباراته بالكونفدرالية الأفريقية أمام جورماهيا الكينى المقرر لها يوم 10 مارس الجارى، من استاد برج العرب لبترو سبورت.

وكان الزمالك قدم طلبا رسميا لاتحاد الكرة يطلب خلاله نقل مباراته أمام جورماهيا إلى ملعب بترو سبورت، وأكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، أن الأمن كان قد وافق على إقامة مباراة الزمالك وجورماهيا ببرج العرب قبل طلب الزمالك، موضحا أن الزمالك أرجع طلبه إلى أنه سيواجه المقاولون يوم 14 مارس بالدورى، لذا يرغب فى خوض المباراتين بالقاهرة منعا لإجهاد لاعبيه.

وكشف مصدر بالزمالك، إلى أن مجلس الإدارة يُجهز السيناريو البديل لفرض نقل مباراته أمام جورماهيا، وهو طلب زيادة عدد الجماهير من 10 آلاف مشجع لـ30 ألفا، خاصة أن برج العرب يسمح بحضور أعداد كبيرة من الجماهير.

أخطر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كرستيان جروس، محمود عبدالمنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق، بموعد عودته للتدريبات الجماعية.

وأبلغ الجهاز الفنى، كهربا بأنه سيعود للتدريبات الجماعية للزمالك اليوم الأربعاء، بعد قرار مجلس الإدارة رفع الإيقاف والاكتفاء بتغريمه ماليًا، بعد واقعة البصق على جمهور الزمالك خلال استبداله بمباراة بترو أتليتكو الأنجولى فى لقاء الذهاب.

ويتصدر نصر حسين داى الجزائرى المجموعة برصيد 7 نقاط، ومن خلفه جورماهيا الكينى برصيد 6 نقاط، ثم الزمالك ثالثا برصيد 5 نقاط، وفى المركز الأخير بترو أتلتيكو الأنجولى بـ4 نقاط.

ويستعد الزمالك لمواجهة جورماهيا الكينى يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب فى الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات، وكان الأبيض خسر من الفريق الكينى على ملعبه فى الجولة الأولى بنتيجة 4/2، قبل أن يفوز مؤخرا على بترو اتليتكو بهدف دون رد.

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن الأمن وافق على حضور 10 آلاف متفرج لمباراة الزمالك وجورماهيا الكينى يوم 10 مارس الجارى، فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفدرالية.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث فى مجموعته برصيد 5 نقاط بعد خسارة فى مباراة وتعادل فى لقائين والفوز على بترو أتليتكو فى الجولة الرابعة.