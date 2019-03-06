شكرا لقرائتكم أخبار برشلونة يوم 6-3-2019 فالفيردي يريح النجوم من لقاء جيرونا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخبار برشلونة 6-3-2019 شهدت العديد من الأخبار الهامة، فى مقدمتها استعداد برشلونة لخوض مواجهة جيرونا اليوم الأربعاء على كأس كتالونيا.

راكيتتش الأكثر مشاركة فى برشلونة مع فالفيردى



تصدر الدولى الكرواتى إيفان راكيتتش نجم خط وسط فريق برشلونة الأسبانى قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة داخل صفوف البارسا تحت قيادة المدير الفنى الحالى أرنستو فالفيردى.

أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، إن إحصائية بالأرقام أثبتت تفوق إيفان راكيتتش فى سلسلة الأكثر مشاركة داخل صفوف الفريق الكتالونى منذ تولى أرنستو فالفيردى القيادة الفنية خلفاً للويس إنريكى المدرب السابق.

أوضحت الصحيفة، إن راكيتتش لعب 94 مباراة من أصل 101 مباراة قاد فيها أرنستو فالفيردى برشلونة وهو الأكثر وسط لاعبى الفريق، فيما يأتى ليونيل ميسي وبوسكيتس فى الوصافة بـ 88 مباراة وسواريز ثالثاً برصيد 87 مباراة.

وإزدادت نسبة مشاركة إيفان راكيتتش مع برشلونة تحت قيادة أرنستو فالفيردى بـ 93.06% أكثر مما كانت عليه مع لويس إنريكى، حيث لعب النجم الكرواتى 159 مباراة مع الأخير من أصل 181 بنسبة 87.84%.



راكيتيتش

فالفيردي يستبعد نجوم برشلونة من مواجهة جيرونا فى كأس كتالونيا



استبعد ارنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة نجوم البارسا، من خوض مواجهة جيرونا، والمقرر لها فى الثامنة إلا الربع من مساء اليوم الأربعاء، فى كأس كتالونيا، المققر اقامته كل عام.

واخرج فالفيردى نجوم برشلونة من حساباته فى هذا اللقاء الذى يعد مباراة ودية، ولا يدخل ضمن نطاقات البطولات الرسمية، وذلك من أجل اراحتهم قبل مواجهة رايو فاليكانو يوم السبت فى المقبل فى الدورى الإسبانى، ولقاء أولمبيك ليون الفرنسى يوم الأربعاء بعد المقبل فى اياب الدور ثمن النهائى من دورى أبطال أوروبا.

واختار فالفيردى 19 لاعبا للقاء اليوم، أبرزهم العائد من الإصابة مؤخرا صامويل أومتيتى، مالكوم، ياسبر سيليسين، والغانى كيفن برينس-بواتينج.

حراسة المرمى: سيليسين- اينياكى بينيا

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الدفاع: توديبو - أومتيتى - مورييو - ميراندا - موسى واجى - شاومى

الوسط: الينيا - جوييم - أوريول بوسكيتش - كويادو - مونشو - ريكى بويج - أبيل رويز

الهجوم: مالكوم - برينس-بواتينج - موخيكا - سافييرو



قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا

كوتينيو قنبلة موقوتة فى برشلونة



يعيش البرازيلى فيليب كوتينيو أياما سيئة داخل برشلونة، بعد أن ابتعد عن التشكيل الأساسى للفريق أغلبية مباريات هذا الموسم.

اللاعب البرازيلى لم يشارك أساسياً فى أي من مباريات الكلاسيكو مؤخراً، وذكرت صحيفة "آس" أن غرفة ملابس برشلونة بقيادة المدير الفنى ارنستو فالفيردى يعتقد أن كوتينيو لم يؤدى موسما مقبولاً وأن كلا من الفريق والمدرب يدركان تماماً أنهما بحاجة الى نسخة جيدة من اللاعب لتلبية أهداف البارسا فى المرحلة المقبلة.