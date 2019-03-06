تعرف على سبب تفضيل مبابي لسان جيرمان على ريال مدريد

اسماء السيد - كشف الأرجنتيني لويس ماركوس فيرير، أحد أعضاء مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن أسباب رفض اللاعب الفرنسي الشاب كيليان مبابي الانضمام لريال مدريد الإسباني، وتفضيله الانتقال إلى نادي العاصمة الفرنسية.

وحاولت إدارة النادي الملكي في السابق التعاقد مع اللاعب الفرنسي المتميز، حيث أجرى وقتها زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، آنذاك، عدة مكالمات هاتفية مع مواطنه مبابي.

كما راجت تقارير في الفترة الأخيرة عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع مبابي، لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأكد لويس ماركوس فيرير أن باريس سان جيرمان بذل كل ما هو ممكن لكي يقنع كيليان مبابي برفض الانضمام إلى ريال مدريد والموافقة على عرض بي اس جي.

Advertisements

وقال لويس ماركوس فيرير في تصريحات نقلتها صحيفة "أس" الإسبانية: "كان يتوجب علينا في تلك الفترة بذل ضعف ما يبذله ريال مدريد من أجل التعاقد مع مبابي، لقد ذهبنا إلى منزله، وتحدثنا مع عائلته، وكشفنا لهم مشروع الفريق، ولحسن الحظ كيليان صدقنا واستطعنا إنهاء الصفقة".

وأضاف "عندما كان ريال مدريد وزيدان يتصلون بمبابي كان من الصعب للغاية الاعتقاد أننا سنتمكن من إقناعه آنذاك، قمنا بكل ما يمكن لأحد تخيله لإقناعه هو وعائلته".

وتابع "توجهت لتناول الفطار مع عائلته وأخبرتهم أنه كان يتوجب عليه مواصلة اللعب في فرنسا، كان يتوجب علينا إقناعهم آنذاك بأنها ليست اللحظة المناسبة لرحيله عن فرنسا، كانت تلك إحدى النقاط الأساسية التي استندنا عليها في حديثنا معهم".

وختم قائلا: "قلت لمبابي استمر في فرنسا واثبت نفسك هنا، وبعد ذلك سيكون لديك وقت للرحيل عن فرنسا وخوض تجربة جديدة في الخارج".

