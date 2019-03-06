شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدرس مواجهة مازيمبى بـ"البدلاء" في بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الإسماعيلى اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة مازيمبى الكونغولى المقرر لها الجمعة المقبلة فى الجولة الخامسة لدور المجموعات برابطة الأبطال الأفريقية.

ويدرس البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى فكرة الدفع بالبدلاء أمام مازيمبى الكونغولى لاسيما أن تلك المباراة أصبحت تحصيل حاصل بعد خسارة الدراويش أمام شباب قسنطينة وتوديعه منافسات البطولة إكلينيكًا بعد توقف رصيده عند نقطة واحدة يحتل بها المركز الرابع بعد خوض 4 مباريات.

ويرغب سيدومير فى تجهيز لاعبى الإسماعيلى البدلاء استعدادًا للمباريات المقبلة فى بطولة الدورى الممتاز التى تنتظره فى مواجهات مصيرية أمام الزمالك والأهلى وبيراميدز، لاسيما أن تلك المباراة سوف تشهد حضورًا جماهيريًا مكثفًا بعد انتهاء العقوبة المقررة من قبل "كاف" بإقامة مباراة واحدة بدون حضور جماهيرى على خلفية أحداث الشغب فى لقاء الأفريقى التونسى.