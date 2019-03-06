شكرا لقرائتكم خبر عن علاء يزاحم "الونش وعبد الغنى" فى تشكيل الزمالك أمام جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد تدريبات الزمالك اليوم، استعدادًا لمواجهة جورماهيا الكينى التى ستقام يوم الأحد المقبل، عودة محمود علاء، مدافع الفريق، بعد تعافيه من إصابة العضلة الضامة التى أبعدته عن الفريق فى الفترة الماضية بعدما خضع لاختبار طبي فى صالة الجيمانزيوم، كشف جاهزيته للعودة إلى المران.

ويفاضل السويسرى جروس ما بين إعادة محمود علاء للتشكيل الأساسى أمام جورماهيا أو تأجيل الدفع به إلى لقاء المقاولون بالدورى وذلك تجنبًا لعودة الإصابة له مرة ثانية بخلاف ظهور الثنائى محمود الونش ومحمد عبد الغنى بصورة جيدة فى المباراة الأخيرة فى المباراة الأخيرة أمام بترو أتلتيكو ويدرس جروس استمرار تلك الثنائية فى قيادة الدفاع أمام الفريق الكينى.

فيما استقر جروس على عودة طارق حامد لقيادة خط الوسط أمام جورماهيا بعد نهاية إيقافه الذى أبعده عن مواجهة بطل أنجولا وستكون عودته على حساب محمود عبد العزيز "زيزو" الذى وعده جروس باستمرار حصوله على فرص المشاركة فى الفترة المقبلة بعد تألقه فى قيادة الوسط أمام الفريق الأنجولى ويدرس جروس إشراكه أمام المقاولون بالدورى حتى يكون جاهز بعد ذلك فى حالة الحاجة إليه سواء كأساسى أو بديل أمام نصر حسين داى الجزائرى فى الجولة الأخيرة بالكونفدرالية.