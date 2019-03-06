شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء يستضيف الحمام فى مستهل مباريات الجولة الـ21 للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فى الثانية والنصف عصر اليوم فريق الرجاء المطروحى شقيقه الأصفر الحمام فى مستهل مباريات الجولة الـ21 للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.

يدخل الرجاء المباراة فى المركز السادس برصيد 33 نقطة ، ويبحثون عن حصد الثلاث نقاط للعودة لساحة المنافسة على الصعود لدورى الأضواء من جديد بعد الخسارة التى نالها الفريق الأسبوع الماضى أمام طنطا بهدفين مقابل هدف .

بينما يخوض الحمام اللقاء فى المركز التاسع برصيد 25 نقطة ، ويسعى مصطفى عبده المدير الفنى للفريق إلى استغلال الصحوة التى يعيشها اللاعبون لتحقيق نتيجة إيجابية والابتعاد عن منطقة الهبوط .