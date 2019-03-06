شكرا لقرائتكم خبر عن الجودو يطير اليوم إلى المغرب للمشاركة فى الجراند برى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطير اليوم، الأربعاء، بعثة منتخب الجودو إلى المغرب للمشاركة فى بطولة الجراند برى والتى تقام بمراكش فى الفترة من 6 إلى 11 مارس الجارى .

وتضم البعثة كلاً من محمد عبد الموجود وأحمد على، وعبد الرحمن محمد، وعلى حازم، وعبد الرحمن عبد الغنى، وحاتم عبد الاخر، بالإضافة إلى ميسرة النجار، وسيد أبو ميدان مدرب، ويرافقهما اللواء طارق عز الدين رئيسا للبعثة.

يذكر أن مصر فازت بتنظيم البطولة العربية للأندية الأبطال للبراعم والشباب والشابات والناشئين والناشئات والكبار، على أن تقام بشرم الشيخ فبراير من العام المقبل .

وجاء فوز مصر فى اجتماع المكتب التنفيذى للاتحاد العربى الذى عقد مؤخرًا بالمغرب بحضور الدول الأعضاء وهى مصر واليمن والسعودية وتونس الأردن والجزائر، حيث حصلت مصر على الموافقة على التنظيم بالأغلبية الساحقة .