رسمياً.. الأهلي يفقد جهود حمدي فتحي أمام الزمالك

عبدالحكيم أبوعلم
أثبتت الأشعة التي خضع لها حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غيابه عن تدريبات القلعة الحمراء لفترة من 4-6 أسابيع.
وأظهرت الأشعة تعرّض اللاعب لـ"شد في العضلة الخلفية" بعد إصابته في مواجهة بتروجيت التي حسمها المارد الأحمر بـ4 أهداف نظيفة.
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