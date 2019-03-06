موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بدوري الأبطال والقنوات الناقلة

تقدم "بوابة الوفد" موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد والتي تقام مساء اليوم الأربعاء،على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد

يكون موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأيضًا الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

ستكون مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي على القناة الصوتية الثانية.

كما ستكون مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد منقولة أيضًا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيرًا سوف تكون مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.

يدخل باريس سان جيرمان الفرنسي مباراته أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا، عازمًا على الانتصار أو الخسارة بفارق هدف وحيد على أقل تقدير من أجل ضمان تأهله إلى الدور ربع النهائي من عمر البطولة، بعد أن فاز الفريق الباريسي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

ويأمل عشاق باريس سان جيرمان في الذهاب هذه المرة إلى أبعد نقطة ممكنة في دوري أبطال أوروبا، وليس الاكتفاء بما

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تم تحقيقه في المواسم القليلة الماضية مع العلم بأن أبعد محطة وصل لها فريق باريس سان جيرمان في الطولة كانت الدور ربع النهائي عام 2016.

التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان :

حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون.

خط الدفاع: توماس مونييه / تياجو سيلفا / كيمبيبي / خوان بيرنات.

خط الوسط: ماركينيوس / ماركو فيراتي / داني ألفيس.

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا / يوليان دراكسلر / كيليان مبابي.

بينما يدخل مانشستر يونايتد المباراة أملا في تحقيق المستحيل من خلال إقصاء الفريق الباريسي، حيث أنه سوف يخوض مباراة الإياب بدون أي ضغوطات على الإطلاق، وخاصة وأنه بات يعلم جيدًا أن فريق باريس سان جيرمان هو الأقرب للتأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه ذهابًا بهدفين دون رد.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد :

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: إيريك بايلي / كريس سمولينج / فيكتور ليندلوف / أشلي يونج.

خط الوسط: ماكتوميناي / فريد / أندرياس بيريرا / لوك شو.

خط الوسط: ماركوس راشفورد / روميلو لوكاكو.