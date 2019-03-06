أول تعليق لمدرب ريال مدريد بعد الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا

علق المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، على الهزيمة القاسية التي تعرض لها الملكي على ملعبه ووسط جمهوره، برباعية مقابل هدف، أمام أياكس أمستردام الهولندي، والخروج المهين من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال سولاري في تصريحات له عقب مباراة ريال مدريد وأياكس: "لا أدري ماذا أقول، لم تكن مباراة جيدة بكل تأكيد، ونشعر بحزن كبير ونعتذر لجماهيرنا".

وأضاف: "هناك تفسيرات كثيرة لما حدث، لكن هذه هي كرة القدم،

وكل الأمور حدثت معنا بالعكس، ولا نتحجج بذلك لكننا لم نفلح".

وعن أداء أياكس وإمكانية وصوله لأدوار أبعد من ربع النهائي، قال: "فوز مستحق لأياكس، لديهم إمكانيات كبيرة ولاعبون شبان متألقون ويمكنهم مواجهة أي فريق.

واختتم سولاري حديثه قائلا: "علينا أن نهتم بعملنا بكل احتراف وبالعمل والمواجهة في مثل هذه المواقف الصعبة".

وفجر فريق أياكس أمستردام الهولندي مفاجأة من العيار الثقيل، بإقصاء

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ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز عليه، برباعية مقابل هدف، في مباراة الإياب، التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إياب دور الـ16 من البطولة.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب فوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، ليتأهل أياكس بالفوز بنتيجة 5-3، على حساب الفريقي الملكي حامل اللقب.

سجل رباعية أياكس كلا من:

حكيم زياش ونيريس وونيريس وشوني في الدقائق 7 و18 و62 و72.

فيما سجل ماركو أسينسيو هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 70.

بتلك النتيجة يتأهل فريق أياكس الهولندي إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.