رياضة | بوتراجينيو: ليلة قاسية ومازالت مستمرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتراجينيو: ليلة قاسية ومازالت مستمرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسساتية في ريال مدريد عن استيائه عقب الخسارة بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة العودة في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وتوديع البطولة.

وقال بوتراجينيو في تصريحات صحفية عقب المباراة : "قبل أسبوع ونحن مليئين بالأوهام وكنا في سباق البطولات الثلاث لكن السيناريو الأكثر احتمالاً هو السيناريو الذي حدث".

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وأضاف : "اليوم هي ليلة حزينة للجميع ولكن عليك أن تكون هادئًا إنها ضربة قاسية وما زالت مستمرة".

وتابع : "نحن جميعًا ندرك ما قدمه لنا هؤلاء اللاعبين، لا أحد يفوز دائما هذه هي الرياضة".

واختتم بوتراجينيو تصريحاته قائلاً : "إنها ليلة غير متوقعة نحن نأسف للجماهير واللاعبين".