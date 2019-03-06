رياضة | مدرب توتنهام: أشعر بالفخر عقب الفوز على دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب توتنهام: أشعر بالفخر عقب الفوز على دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي سعادته البالغة عقب تكرار فريقه الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني والتأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقال مدرب توتنهام عقب نهاية اللقاء :"الأمر كان رائعًا، المهمة تمت بنجاح! إنه انتصار مهم جدًا لنا اليوم، أعتقد أننا عانينا بعض الشيء، لكن في كرة القدم تعاني معًا".

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وأضاف "هوجو لوريس عظيما وكنّا ذهنيًا جيدين جدًا أشعر بالفخر بعد تخي عقبة دورتموند".

وتابع أشكر جميع اللاعبين على ما قدموه في المباراة، لقد بذلوا مجهودا كبيرا ونفذوا التعليمات".